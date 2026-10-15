"Ce que ça fait, c'est surtout l'émotion de pouvoir enfin porter la voix de tous ces gens que j'ai rencontrés", déclare l'essayiste à la ligne souverainiste Natacha Polony, dernière candidate en date à s'être déclarée pour l'élection présidentielle.
L'essayiste Natacha Polony lance sa campagne au Mondial de l'automobile
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