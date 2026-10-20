Violences, pillages, crise politique : les investisseurs vont ils lâcher la France ?

information fournie par Ecorama • 20/10/2026 à 14:10

Les scènes de chaos ont ravivé les inquiétudes des marchés, entraînant une pression immédiate sur les actions françaises et sur la dette souveraine, avec un CAC40 chahuté et des taux à 10 ans proches de 4,9 %. Les actifs tricolores affichent déjà l’une des pires performances des pays développés. Le risque est que ces remous s’étendent au reste de l’Europe, comme le montre la légère tension du spread italien. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement chez Cité Gestion, Ecorama du 20 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.