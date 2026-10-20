C. Tieffinne (CFE CGC) : "Les candidats doivent arrêter de taper sur notre modèle social"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 20/10/2026 à 14:05

Christelle Thieffinne revient sur la crise sociale, les violences urbaines et les attentes des syndicats avant leur réunion à Matignon, dans un contexte où sécurité des salariés, pouvoir d'achat et tensions politiques se mêlent. Elle évoque la stratégie du gouvernement, les mesures d'urgence pour les commerces touchés, les appels à la mobilisation et les risques de nouvelles violences, tout en détaillant ce qu'elle demande pour apaiser la situation. Christelle Thieffinne, présidente de la CFE CGC, était l'invitée de l'émission Ecorama du 20 octobre 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.