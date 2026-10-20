Satisfaire les Français et les marchés financiers : mission impossible pour le gouvernement ?

information fournie par Ecorama • 20/10/2026 à 14:00

Les images de violences et de pillages ont renforcé l’impression d’un pays en crise, alors que plus de la moitié de la dette française est détenue à l’étranger, ce qui fragilise la confiance des investisseurs. Le gouvernement doit répondre à la colère liée à la vie chère tout en rassurant les marchés, qui doutent de sa capacité à faire adopter un budget dans une Assemblée divisée à quelques mois de la présidentielle. L'analyse d'Anthony Morlet Lavidalie, économiste chez Rexecode, Ecorama du 20 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.