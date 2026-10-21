Après les très nombreuses scènes de violence et de pillages commises en marge des manifestations du 17 octobre, l'exécutif met en cause l'ultragauche et accuse La France insoumise d'avoir "jeté de l'huile sur le feu". Sarah Legrain, députée LFI de Paris, réagit sur le plateau de France 24 et dénonce la "stratégie du pourrissement" du gouvernement.
Sarah Legrain (LFI) : "c'est un gouvernement aux abois, qui ne prend aucune responsabilité"
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