Nicolas Baverez : "Le prochain ou la prochaine présidente sera dans les mains des marchés financiers"

Nicolas Baverez analyse l’efficacité des couvre feux, la montée des tensions sociales et les risques d’un nouvel épisode de violences alors que le gouvernement prépare un dispositif policier renforcé. Il alerte sur la défiance des investisseurs, la remontée des taux, la possibilité d’un accident de marché et le scénario d’un pays ingouvernable, dans un contexte où la colère sociale et l’impasse politique se combinent. Selon lui, la France traverse un moment de bascule historique, mêlant crise sociale, financière et institutionnelle. Nicolas Baverez, économiste et essayiste, était l’invité d’Ecorama du 21 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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