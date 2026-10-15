Bruno Retailleau, en visite au salon Mondial de l'automobile, appelle l’Europe à renforcer la protection de son industrie automobile face à la concurrence chinoise.
Salon de l'automobile: "il faut se secouer" face à l'invasion chinoise dit Retailleau
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