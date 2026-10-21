Le président français Emmanuel Macron présente les "condoléances de la Nation" après le crash d'un Mirage 2000 près de Nancy, qui a entrainé la mort du pilote, le second membre de l'équipage étant toujours recherché. SONORE
Macron présente les condoléances de la Nation après la mort d'un pilote
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