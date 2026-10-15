Marine Le Pen peut-elle vraiment réduire de 11 milliards la contribution de la France à l’Union européenne ?

Marine Le Pen veut diminuer fortement la contribution française au budget de l’UE dès 2027, en retirant 11 milliards puis davantage les années suivantes, quitte à engager un bras de fer avec les partenaires européens. Une baisse unilatérale placerait la France en infraction et nourrirait les accusations de « Frexit déguisé », tandis que cette mesure constitue l’un des piliers de ses économies budgétaires. L'analyse de Philippine Robert, journaliste au Point, Ecorama du 15 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.