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Marine Le Pen peut-elle vraiment réduire de 11 milliards la contribution de la France à l’Union européenne ?

information fournie par Ecorama 15/10/2026 à 14:00

Marine Le Pen veut diminuer fortement la contribution française au budget de l’UE dès 2027, en retirant 11 milliards puis davantage les années suivantes, quitte à engager un bras de fer avec les partenaires européens. Une baisse unilatérale placerait la France en infraction et nourrirait les accusations de « Frexit déguisé », tandis que cette mesure constitue l’un des piliers de ses économies budgétaires. L'analyse de Philippine Robert, journaliste au Point, Ecorama du 15 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Marine Le Pen

Ecorama

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2 commentaires

  • 14:17

    De plus en plus les états veulent bénéficier par des traités de la force nucléaire dissuasive française, ils seront bien obligés de soutenir la démarche française au niveau de la contribution ou alors payer, à défaut voire cette force s'effriter. Si le budget de l'UE passe de 1200 actuellement à 2000 milliards en 2028 - 2034, de combien sera la part de la France !

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