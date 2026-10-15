Quel est le secret de la Suisse pour être épargnée par la tempête mondiale sur les taux d’intérêt ?

information fournie par Ecorama • 15/10/2026 à 14:10

Alors que les taux s’envolent partout dans le monde, la Suisse reste largement épargnée grâce à une dette faible, une inflation contenue, une croissance solide et une stabilité politique qui en font un refuge obligataire. Le spread avec les taux européens atteint des niveaux historiques, reflétant la confiance des investisseurs qui continuent d’acheter sa dette malgré des rendements très bas. Reste à savoir si la Suisse pourra durablement rester à l’écart de la crise mondiale de la dette. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement et associé de la banque Cité Gestion, Ecorama du 15 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.