Une quinzaine d'étudiants d'HEC sont stationnés devant leur école, à Jouy-en-Josas (Yvelines) avec des pancartes en soutien au mouvement aux lycéens. Après plusieurs semaines de mobilisation, des établissements sont encore bloqués avant la troisième rencontre, dans l'après-midi, entre les organisations lycéennes et le ministre de l'Education nationale pour aborder une nouvelle fois les problèmes de bâti scolaire, Parcoursup et les emplois du temps. IMAGES
Mouvement lycéen: une quinzaine d'étudiants d'HEC mobilisés devant l'établissement
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