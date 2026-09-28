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BoursoFocus Le Mag : le point sur le premier semestre 2026

information fournie par Boursorama 28/09/2026 à 19:12

Dans ce numéro de BoursoFocus Le Mag, Michaël Nizard, Directeur des gestions Multi-Asset & Overlay chez Edmond de Rothschild Asset Management, en charge de la gestion pilotée du contrat d'assurance vie BoursoVie, Alexandre Taieb, gérant allocataire chez Sycomore Asset Management qui pilote également le contrat d'assurance vie BoursoVie, Arthur Tondoux, gérant chez ODDO BHF Asset Management et responsable du CEFP, le compte d'épargne financière pilotée, et David-Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi et responsable de la gestion du PEA Profilé, dressent le bilan d'un premier semestre 2026 notamment marqué par la résilience de l'économie américaine et l'élargissement de la performance au-delà des seules valeurs de l'intelligence artificielle.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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