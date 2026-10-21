Le dirigeant russe Vladimir Poutine rencontre l'émissaire du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, à Saint-Pétersbourg. Cette rencontre sur la manière de mettre fin au conflit, lancé en 2022 par l'offensive russe à grande échelle dans le pays voisin, intervient au lendemain d'une rencontre à Oslo entre M. Witkoff et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. IMAGES
Poutine rencontre l'émissaire américain Steve Witkoff à Saint-Pétersbourg
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro