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Top 5 IA du 20/10/2026

information fournie par Libertify 21/10/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Eiffage, Essilor Luxottica, Fnac Darty, Netflix, Schneider. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

EIFFAGE
98,160 EUR Euronext Paris -1,03%
ESSILORLUXOTTICA
150,5000 EUR Euronext Paris -1,02%
FNAC DARTY
34,8500 EUR Euronext Paris +0,72%
NETFLIX
68,6900 USD NASDAQ -1,66%
SCHNEIDER ELECTRIC
244,300 EUR Euronext Paris -3,29%

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