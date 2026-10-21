Notre épargne ponctionnée pour rembourser la dette de la France ?

L’épargne des Français, deux fois supérieure au montant de la dette publique, rassure les marchés mais soulève des inquiétudes pour les épargnants. Alors que les taux d'emprunt français viennent de dépasser aujourd'hui le cap des 5% pour la première fois depuis 2002, l'épargne des Français pourrait-elle servir de matelas en cas de crise ? L'analyse d'Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro, Ecorama du 21 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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