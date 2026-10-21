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Notre épargne ponctionnée pour rembourser la dette de la France ?

information fournie par Ecorama 21/10/2026 à 14:10

L’épargne des Français, deux fois supérieure au montant de la dette publique, rassure les marchés mais soulève des inquiétudes pour les épargnants. Alors que les taux d'emprunt français viennent de dépasser aujourd'hui le cap des 5% pour la première fois depuis 2002, l'épargne des Français pourrait-elle servir de matelas en cas de crise ? L'analyse d'Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro, Ecorama du 21 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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3 commentaires

  • 14:32

    Bah voyons, et les français vont gentiement laisser l'état taper dans leur épargne, il n'y aura pas la moindre révolte, après avoir vu ce qu'ils viennent de voir, en sachant toutes les économies possibles...

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