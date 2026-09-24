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Nouvelle flambée sur les taux français : la défiance des investisseurs s'accélère ?

information fournie par Ecorama 24/09/2026 à 14:10

Le taux français à 10 ans a de nouveau fortement grimpé hier, avec un pic autour de 4,66 %, et le spread avec l'Allemagne a dépassé les 100 points de base, du jamais vu depuis 2012. Existe-t-il un seuil à partir duquel la charge de la dette devient difficilement soutenable, et faut-il redouter un emballement, avec des taux qui montent, alourdissent la charge de la dette et poussent les investisseurs à en exiger toujours plus ? Qu'est-ce qui les inquiète le plus aujourd'hui : le niveau de la dette, le déficit, l'incertitude autour du budget 2027 ou l'absence de trajectoire crédible de redressement ? Parle-t-on encore d'une simple tension obligataire ou le scénario d'une véritable crise de la dette française devient-il crédible ? L'analyse de Mathieu Plane. Ecorama du 24 septembre 2026, présenté par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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3 commentaires

  • 16:44

    Bah! Il faut quelqu'un comme l'Argentin Javier Milei, en France pour dire la vérité aux électeurs, élaguer l'état de ce qui ne relève pas de sa compétence et libérer les énergies du privé. Le libéralisme était de gauche dans le passé, la droite était traditionnellement étatiste. L'étatisme socialiste semble s'être emparé de tout le spectre politique, de la "dictature du prolétariat 6eme république " de Mélenchon au "national populisme clanique" de Le Pen.

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