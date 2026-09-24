Nouvelle flambée sur les taux français : la défiance des investisseurs s'accélère ?

information fournie par Ecorama • 24/09/2026 à 14:10

Le taux français à 10 ans a de nouveau fortement grimpé hier, avec un pic autour de 4,66 %, et le spread avec l'Allemagne a dépassé les 100 points de base, du jamais vu depuis 2012. Existe-t-il un seuil à partir duquel la charge de la dette devient difficilement soutenable, et faut-il redouter un emballement, avec des taux qui montent, alourdissent la charge de la dette et poussent les investisseurs à en exiger toujours plus ? Qu'est-ce qui les inquiète le plus aujourd'hui : le niveau de la dette, le déficit, l'incertitude autour du budget 2027 ou l'absence de trajectoire crédible de redressement ? Parle-t-on encore d'une simple tension obligataire ou le scénario d'une véritable crise de la dette française devient-il crédible ? L'analyse de Mathieu Plane. Ecorama du 24 septembre 2026, présenté par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com.