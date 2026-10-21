BoursoVie : le point sur la gestion pilotée Edmond de Rothschild AM pour le troisième trimestre 2026

Dans ce numéro de BoursoFocus, Marie de Leyssac et Valentin Routier, gérants allocataires chez Edmond de Rothschild Asset Management, dressent le bilan du troisième trimestre 2026 dans le cadre de la gestion pilotée du contrat d'assurance-vie BoursoVie. Ils reviennent sur un trimestre marqué par la remontée brutale des taux américains après la décision de la Fed en septembre, qui a mis les obligations sous pression, les écarts de performance entre les profils, et leur conviction de rester diversifiés sur la thématique de l'intelligence artificielle.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.
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Ce contrat présente un risque de perte en capital
* Le contrat comporte des frais annuels de gestion précisés dans la Notice d'Information valant Conditions Générales du contrat BoursoVie.