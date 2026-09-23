"Il faut baisser les taxes sur les carburants": à Paris, près d'une station TotalEnergies, qui plafonne ses prix de vente de carburants, des automobilistes réagissent à la prolongation des aides ciblées aux secteurs touchés par la flambée des prix du carburant.
Carburants: à Paris, des automobilistes pour qui "on n'en fait pas assez"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro