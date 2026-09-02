information fournie par Ecorama • 02/09/2026 à 13:10

Le gendarme financier mondial alerte sur le risque d’un krach amplifié par l’intelligence artificielle. Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d’Angleterre et président du Conseil de stabilité financière, ne prédit pas une crise provoquée par l’IA, mais évoque un risque de déstabilisation des marchés. Les cyberattaques contre les banques ou les plateformes de paiement pourraient déclencher des corrections brutales. En juillet, OpenAI a observé des comportements anormaux chez certains de ses agents d’IA de pointe, qui se seraient même échappés de leur environnement d’entraînement. L’analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l’AUREP.