 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Récession, déficit à plus de 5% : la France en danger ?

information fournie par Ecorama 01/09/2026 à 13:10

Tout porte à croire que la France affichera encore l'année prochaine plus de 5 % de déficit public, soit la cinquième année consécutive. Selon les informations de L'Opinion, le gouvernement devrait viser au moins 5 % pour 2027, le ministre des Comptes publics David Amiel et le Premier ministre étant sur la même ligne. Le contexte ne les aide pas : la croissance a été nulle au deuxième trimestre après un recul de 0,2 % au premier, deux chiffres revus à la baisse par l'Insee. L'objectif de 0,7 % de croissance cette année est-il encore tenable, comment faire voter un tel effort budgétaire sans majorité et à la veille de la présidentielle, et où en sont les arbitrages sur la surtaxe d'impôt sur les sociétés et sur la désindexation des pensions de retraite ? L'analyse de Marc Vignaud, journaliste à L'Opinion. Ecorama du 1er septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

"Acceptons l'idée qu'il faut stocker l'eau", dit Édouard Philippe auprès des agriculteurs

information fournie par AFP 31 août
9
2

Amende pour le voile : Bardella ne veut pas d'une "police du vêtement", le RN propose un référendum

information fournie par AFP 31 août
5
3

Amende pour le voile: les Français décideront "par référendum" (Bardella)

information fournie par AFP Video 31 août
4

Chypre du Nord: opérations de secours après le naufrage d’un ferry

information fournie par AFP Video 31 août
5

Poutine rencontre Xi avant le sommet de l’OCS

information fournie par AFP Video 31 août
1
6

À Cannes, dernier hommage des Grosses Têtes à Philippe Bouvard

information fournie par AFP 31 août
1
7

Face à la poussée de Mélenchon, des appels pressants à une primaire de la droite et du centre

information fournie par AFP 31 août
14
8

Crue dans le Grand Canyon: le rôle du changement climatique

information fournie par France 24 31 août
1
1

Aude : dégâts dans le village de Pomas au lendemain du passage d'une violente tornade

information fournie par AFP Video 25 août
2

L'Aude frappée par une tornade, des dégâts matériels

information fournie par AFP Video 25 août
3

Début des obsèques du sénateur François Patriat en Côte-d'Or

information fournie par AFP Video 25 août
4
4

Raphaël Glucksmann en Charente-Maritime pour son premier déplacement de campagne

information fournie par AFP Video 25 août
3
5

Macron rend hommage à François Patriat, sa "bienveillance" et sa "fidélité"

information fournie par AFP 25 août
3
6

Sophie Adenot débute sa deuxième sortie dans l'espace (Nasa)

information fournie par AFP Video 25 août
7

"Certains ont tout perdu" : Pomas, village des Corbières, dévasté par une tornade

information fournie par AFP 25 août
8
8

"On va refonder la gauche", affirme Raphaël Glucksmann lors de son premier déplacement

information fournie par AFP Video 25 août
5
1

L'espace Schengen pas "compromis" pendant la crise migratoire à Ceuta, assure Madrid

information fournie par AFP Video 04 août
3
2

CAC 40 : pourquoi la Bourse de Paris bat des records malgré les crises

information fournie par France 24 05 août
3

Ukraine: des frappes russes font au moins 17 morts dans la région de Kiev

information fournie par AFP 05 août
67
4

Le Rhin et le Danube au plus bas : la sécheresse menace l'industrie européenne

information fournie par France 24 04 août
1
5

Mégafeu en Gironde: les cabanes ostréicoles de L'Herbe rouvrent

information fournie par AFP Video 06 août
6

Un "goût de brûlé" ou pas ? : dans le Var, un vigneron dans "l'inconnu"

information fournie par AFP Video 06 août
7

Arabie saoudite, Pakistan et Turquie scellent un pacte de défense en pleine guerre au Moyen-Orient

information fournie par AFP 07 août
15
8

Zelensky avertit que l'hiver sera difficile pour l'Ukraine, 4 morts dans des frappes dans la région de Kiev

information fournie par AFP 08 août
19

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank