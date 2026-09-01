Récession, déficit à plus de 5% : la France en danger ?

information fournie par Ecorama • 01/09/2026 à 13:10

Tout porte à croire que la France affichera encore l'année prochaine plus de 5 % de déficit public, soit la cinquième année consécutive. Selon les informations de L'Opinion, le gouvernement devrait viser au moins 5 % pour 2027, le ministre des Comptes publics David Amiel et le Premier ministre étant sur la même ligne. Le contexte ne les aide pas : la croissance a été nulle au deuxième trimestre après un recul de 0,2 % au premier, deux chiffres revus à la baisse par l'Insee. L'objectif de 0,7 % de croissance cette année est-il encore tenable, comment faire voter un tel effort budgétaire sans majorité et à la veille de la présidentielle, et où en sont les arbitrages sur la surtaxe d'impôt sur les sociétés et sur la désindexation des pensions de retraite ? L'analyse de Marc Vignaud, journaliste à L'Opinion. Ecorama du 1er septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.