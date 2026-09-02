 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tapisserie de Bayeux : les dessous d'une œuvre unique

information fournie par France 24 02/09/2026 à 10:17

Emmanuel Macron est attendu, mercredi, à Londres pour l'inauguration de l'exposition consacrée à la tapisserie de Bayeux. Une œuvre monumentale vieille de presque 1 000 ans qui raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant.

Vidéos les + vues

1

Présidentielle: Olivier Faure veut "19 élèves par classe"

information fournie par AFP Video 01 sept.
5
2

Rentrée scolaire: Emmanuel Macron dans un lycée en Lozère

information fournie par AFP Video 01 sept.
3

Au Porge, après le mégafeu, une population "à bout" et "traumatisée" avant la rentrée scolaire

information fournie par AFP 01 sept.
1
4

La confiance dans l'école publique est "essentielle", affirme le maire de Paris

information fournie par AFP Video 01 sept.
5

Visa pour l'image : des photos pour comprendre le monde

information fournie par France 24 01 sept.
6

Récession, déficit à plus de 5% : la France en danger ?

information fournie par Ecorama 01 sept.
5
7

11,6 millions d'élèves de retour en classe, les lycéens privés de portable

information fournie par AFP 01 sept.
2
8

Guy Sidos : "L'action Vicat me paraît très décotée par rapport à notre potentiel"

information fournie par Ecorama 01 sept.
1

Dolly Parton: l'Empire State Building s'illumine en rose en hommage à la reine de la country

information fournie par AFP Video 26 août
2

L'Amérique orpheline de Dolly Parton, légende fédératrice de la country décédée à 80 ans

information fournie par AFP 26 août
3

Le Medef veut un pays "apaisé" et dénonce les "prophètes de malheur"

information fournie par AFP Video 26 août
5
4

Des inondations massives font de nombreux morts au Népal

information fournie par AFP Video 26 août
5

L'Amérique pleure Dolly Parton, légende fédératrice de la country décédée à 80 ans

information fournie par AFP 26 août
6

Hinda Gharbi, (Bureau Veritas) : “On développe un portefeuille exposé à des segments du marché qui font de la croissance”

information fournie par Ecorama 27 août
7

Patrick Martin (Medef) : “Je suis là pour défendre les entreprises et les salariés”

information fournie par Ecorama 27 août
3
8

Une voiture fonce sur des piétons à Caen: "les gens sont choqués"

information fournie par AFP Video 27 août
1
1

Ukraine: des frappes russes font au moins 17 morts dans la région de Kiev

information fournie par AFP 05 août
67
2

L'espace Schengen pas "compromis" pendant la crise migratoire à Ceuta, assure Madrid

information fournie par AFP Video 04 août
3
3

CAC 40 : pourquoi la Bourse de Paris bat des records malgré les crises

information fournie par France 24 05 août
4

Le Rhin et le Danube au plus bas : la sécheresse menace l'industrie européenne

information fournie par France 24 04 août
1
5

Mégafeu en Gironde: les cabanes ostréicoles de L'Herbe rouvrent

information fournie par AFP Video 06 août
6

Un "goût de brûlé" ou pas ? : dans le Var, un vigneron dans "l'inconnu"

information fournie par AFP Video 06 août
7

Arabie saoudite, Pakistan et Turquie scellent un pacte de défense en pleine guerre au Moyen-Orient

information fournie par AFP 07 août
15
8

Zelensky avertit que l'hiver sera difficile pour l'Ukraine, 4 morts dans des frappes dans la région de Kiev

information fournie par AFP 08 août
19

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank