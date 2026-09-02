Emmanuel Macron est attendu, mercredi, à Londres pour l'inauguration de l'exposition consacrée à la tapisserie de Bayeux. Une œuvre monumentale vieille de presque 1 000 ans qui raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant.
Tapisserie de Bayeux : les dessous d'une œuvre unique
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro