Salaires : comment permettre aux Français de toucher plus à la fin du mois ?

information fournie par Ecorama • 02/09/2026 à 13:00

C’est une promesse de plusieurs candidats dans la campagne présidentielle : rapprocher le salaire net du salaire brut pour permettre aux Français de toucher davantage à la fin du mois. Sur un salaire de 2 700 euros brut par mois, le travailleur reçoit 2 115 euros sur son compte, le reste étant prélevé pour financer les retraites, l’assurance maladie et l’assurance chômage. Ces cotisations représentent plus de 20 % du salaire brut. Faut-il les réduire pour augmenter le salaire net ? Y a-t-il une demande des salariés pour davantage de pouvoir d’achat ? Sophie Binet (CGT) estime que diminuer les cotisations est un « énorme enfumage », rappelant que « le salaire net c’est pour le mois, le brut c’est pour la vie ». Jean-Luc Mélenchon prévient que sans hausse des salaires, la France « tombera en récession ». Peut-on financer une baisse des cotisations ? Edouard Philippe, Gabriel Attal et Raphaël Glucksmann proposent des pistes différentes : économies sur la sphère sociale, taxation des héritages au-delà de 2 millions d’euros, ou hausse de la TVA de 20 à 24 %. L’analyse de Xavier Timbeau, directeur de l’OFCE. Ecorama du 2 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.