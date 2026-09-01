Troisième sortie dans l'espace pour Sophie Adenot, cette fois 100% féminine

Photographie prise le 25 août montrant l'astronaute française Sophie Adenot en dehors de la Station spatiale internationale (ISS) et publiée par l'Agence spatiale européenne (ESA) ( EUROPEAN SPACE AGENCY / Handout )

Sophie Adenot a complété mardi sa troisième sortie en dehors de la Station spatiale internationale en l'espace de seulement deux semaines, en étant cette fois aux commandes d'une équipe 100% féminine.

Equipée d'une combinaison ornée de bandes rouges à cette occasion, la Française est sortie la première dans le vide spatial, peu après 12H45 GMT (14H45).

Elle a été rapidement rejointe par l'Américaine Jessica Meir, avec qui elle a mené pendant plus de six heures et demie une série d'opérations de maintenance.

Le duo a notamment remplacé un "rétroréflecteur" utilisé pour faciliter la navigation des véhicules spatiaux lors de leurs opérations de rendez-vous et d'amarrage ainsi qu'une caméra haute définition située sur la poutre de l'ISS.

"Vous avez fait un excellent travail aujourd'hui. Vous pouvez être très fières de tout ce que vous avez accompli", leur a lancé, depuis le centre de commandement de la Nasa à Houston, Chloe Mehring, directrice de vol, une fois qu'elles avaient regagné l'intérieur du laboratoire orbital.

Première Française à "marcher" dans l'espace, Sophie Adenot cumule désormais 19 heures et 42 minutes d'excursion dans le vide spatial à son compteur. Avant elle, seuls quatre hommes français avaient mené de telles sorties.

Alice Rufo, ministre déléguée aux Armées, a félicité une nouvelle fois mardi l'astronaute, qui est également colonelle de l'armée de l'air: "Vous continuez de nous inspirer tous!", lui a-t-elle écrit sur X.

Problème de combinaison

Photographie prise le 25 août montrant l'astronaute française Sophie Adenot en dehors de la Station spatiale internationale (ISS) et publiée par l'Agence spatiale européenne (ESA) ( EUROPEAN SPACE AGENCY / Handout )

Si le début de la sortie s'est déroulé comme un charme, l'astronaute Jessica Meir plaisantant même sur son envie d'écouter de la musique, la fin a été légèrement troublée par un problème rencontré par Sophie Adenot avec sa combinaison.

Comme lors de sa deuxième sortie spatiale, la Française a signalé vers la fin des difficultés croissantes avec l'articulation de l'épaule gauche de son scaphandre, semblant provenir d'un câble entravé.

Malgré cette gêne, elle a pu rejoindre sans problème la station. Plus tôt dans la sortie, elle avait prélevé des échantillons sur le sas ainsi que sur son gant afin d'y rechercher d'éventuels micro-organismes.

Remerciant une nouvelle fois les équipes au sol de la Nasa, Sophie Adenot a clos sa sortie en décrivant l'émerveillement l'ayant traversée en observant sous ses pieds la planète bleue.

"La Terre était vraiment magnifique, et cela nous fait nous sentir encore plus humains", a-t-elle confié.

Maquette

La sortie extravéhiculaire (EVA) de mardi était la 284e de l'histoire de l'ISS consacrée à l'assemblage, à la maintenance et à la modernisation du laboratoire orbital, a indiqué la Nasa, et seulement la sixième à être menée par un duo de femmes.

Jessica Meir, dont c'était le septième "spacewalk", avait réalisé en 2019 la première EVA 100% féminine aux côtés de Christina Koch, entrée récemment dans l'histoire pour avoir participé à la mission de la Nasa Artemis 2 autour de la Lune.

Lors des précédentes sorties, Sophie Adenot avait travaillé en binôme avec l'Américain Anil Menon, qui cette fois assistait le duo à l'intérieur avec un autre astronaute.

Sophie Adenot avait posté sur son compte Instagram un aperçu inattendu de la façon dont elle se préparait à sa troisième sortie : une petite maquette en papier fabriquée à la main flottant dans l'ISS pour l'aider à "visualiser" son futur site de travail.

Mercredi dernier, au lendemain de sa deuxième sortie, elle s'était dite "un peu courbaturée" mais fière de sa "mission accomplie", dans un entretien à France 24 et RFI.

"Chaque mouvement est fatigant. Chaque mouvement du bras, de la main, tenir un objet, c'est une dépense énergétique incroyable", avait-elle détaillé.

En orbite à 400 kilomètres autour de la Terre depuis six mois et demi, Sophie Adenot doit achever sa mission à l'automne.