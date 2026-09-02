À la Une de la presse, mercredi : la rentrée en Ukraine, dans des écoles souterraines ; le Forum des Îles du Pacifique, sous tension géopolitique ; et la tapisserie de Bayeux inaugurée au British Museum de Londres, une histoire de diplomatie mais pas que.
Tapisserie de Bayeux : art, diplomatie, histoire et scandales
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