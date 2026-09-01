Le FMI est parvenu à un accord avec le gouvernement du Sénégal en vue de la mise en place d'un programme d'aide "d'environ 2,2 milliards de dollars" pour la période 2026-2029, a annoncé le Fonds monétaire international. Cette annonce intervient près de trois ans après la suspension par l’institution de son dernier prêt, suite à la révélation par Dakar d’une dette cachée contractée par l’administration précédente. A Dakar, les précisions de Sarah Sakho.
Sénégal : accord avec le FMI en vue d'un programme d'aide de plus de 2 milliards de dollars
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