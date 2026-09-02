Le ministre russe des Finances, Anton Silouanov, participe à une séance plénière avec les ministres des Finances des principales économies mondiales dans le cadre des discussions du G20 à Asheville, en Caroline du Nord. Les dirigeants européens ont fait part de leur frustration face à la présence de M. Silouanov à cet événement. IMAGES
G20 Finance: un ministre russe participe à la séance plénière
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