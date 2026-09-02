Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, est à Caracas pour concrétiser un accord pétrolier hors norme. Pendant cent ans, une entreprise soutenue par Washington pourra exploiter 17 champs contenant près d’un cinquième des réserves vénézuéliennes.
Venezuela : le jackpot pétrolier de Donald Trump
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