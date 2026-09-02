Le porte-avions américain USS Abraham Lincoln, au cœur d'une controverse politique en raison des conditions de vie à bord après des mois passés en mer, arrive au large des côtes thaïlandaises, dans le port de Laem Chabang, où il doit faire escale. Ses quelque 5.000 membres d'équipage pourront poser pied sur terre pour la première fois depuis novembre. IMAGES
Le porte-avions américain USS Abraham Lincoln au large de la Thaïlande
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