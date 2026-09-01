La robotique humanoïde, nouvel eldorado boursier ?

information fournie par Ecorama • 01/09/2026 à 13:00

Les robots humanoïdes qui dansent, boxent ou s'affrontent lors des World Humanoid Robot Games de Pékin impressionnent, et les sociétés chinoises du secteur arrivent en Bourse. Unitree, fondée en 2016 à Hangzhou et devenue le visage de la robotique humanoïde chinoise avec ses G1 et H1, s'est introduite à la Bourse de Shanghai le 19 août sur une valorisation de 61 milliards de yuans, soit environ 9 milliards de dollars. L'action s'est envolée de 500 % avant de décrocher de 50 %. Derrière elle, plus de cent sociétés travaillent sur le sujet, de UBTech à Agibot, dans un secteur inscrit parmi les industries émergentes du 15e plan quinquennal chinois. Entre des livraisons encore marginales, un marché mondial estimé entre 300 et 750 milliards de dollars d'ici 2035 et des robots qui restent moins efficaces que les humains pour beaucoup de tâches, faut-il déjà investir sur la thématique ? L'analyse de Laurent Grassin, directeur media chez Boursorama. Ecorama du 1er septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.