La secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier appelle à un "grand débat présidentiel sur la situation écologique de notre pays" avant son intervention au premier grand débat entre les principaux candidats à la présidentielle organisé par le Medef sur le court central de Roland-Garros à Paris lors des Rencontres des Entrepreneurs de France (REF).
Tondelier souhaite "un grand débat" sur l'écologie pour la présidentielle
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