Un fourgon de police qui transporterait l'activiste hongkongais Joshua Wong arrive devant la Haute Cour, où il devrait plaider coupable dans le cadre d'un procès pour atteinte à la sécurité nationale, dans lequel il est accusé de collusion avec des forces étrangères. IMAGES
Hong Kong: le militant pro-démocratie Joshua Wong arrive au tribunal
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