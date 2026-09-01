Guy Sidos : "L'action Vicat me paraît très décotée par rapport à notre potentiel"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 01/09/2026 à 13:05

Guy Sidos, président-directeur général du groupe Vicat, coté au SBF 120, était l'invité de l'émission Ecorama du 1er septembre 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Le cimentier a publié au cœur de l'été de bons résultats, avec un chiffre d'affaires en hausse de 8 %. Parmi les sujets abordés : les moteurs de croissance du groupe aux États-Unis et dans les pays émergents, la vigueur de la construction américaine portée notamment par les data centers, un marché européen plus atone en volume, une construction sinistrée en France, les hausses de prix passées pour préserver les marges, le relèvement des objectifs financiers pour 2026, les paris sur la décarbonation et l'intelligence artificielle, un parcours boursier en repli de 15 % depuis le début de l'année mais en hausse de 100 % sur trois ans, la question d'une décote et d'une valorisation à dix fois les bénéfices, un dividende jamais abaissé en trente ans, ainsi que sa réaction aux propos de Patrick Pouyanné sur les programmes économiques de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, sur l'annulation d'une partie de la dette française, sur le manque de vision pour le pays et sur le transfert des charges sociales pesant sur le travail.