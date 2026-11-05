-20 % sur le pétrole en 48 heures : la fin de la crise inflationniste ?

information fournie par Ecorama • 05/11/2026 à 14:00

Alors que l’inflation reste élevée en zone euro, la chute spectaculaire du pétrole en quelques jours pourrait changer la donne pour les prix de l’énergie et les perspectives économiques. Les marchés parient sur une possible détente géopolitique après les élections américaines de mi-mandat, avec à la clé un recul des tensions sur l’approvisionnement énergétique. Si le baril se maintient durablement sous les 100 dollars, les pressions inflationnistes pourraient progressivement s’atténuer et offrir davantage de marge de manœuvre à la BCE. L'analyse de Mathieu Plane, directeur adjoint du département Analyse et Prévision de l’IFE, Ecorama du 5 novembre présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.