Défaite de Trump : le calme ou la tempête sur les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama • 04/11/2026 à 14:10

La victoire des démocrates aux élections de mi-mandat rebat les cartes politiques à Washington et pourrait déboucher sur davantage de blocages institutionnels, une situation généralement appréciée par les marchés financiers. Les investisseurs s’interrogent toutefois sur les conséquences pour la régulation de l’intelligence artificielle, la politique budgétaire, les relations commerciales avec la Chine et l’évolution du dollar. Le scénario d’un Congrès contrôlé par les démocrates pourrait ainsi modifier certaines priorités économiques tout en laissant à Donald Trump une marge de manœuvre sur les sujets internationaux. L'analyse de Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d’investissement Propos Utiles, Ecorama du 4 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.