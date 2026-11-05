À la une de la presse, ce jeudi 5 novembre, le soulagement et même la joie des journaux étrangers, après la défaite des républicains (et la victoire des démocrates) aux élections de mi-mandat, aux États-Unis. Des sentiments que ne partagent pas les médias israéliens ni la presse la plus à droite. Et la mobilisation, au même moment, des protestataires contre la vie chère en France, où les résultats de ces midterms trouvent un écho particulier.
Midterms, le "sursaut démocratique ?"
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