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La France est-elle désormais la première menace pour l’euro ?

information fournie par Ecorama 14/10/2026 à 14:00

L’euro recule à 1,12 $, en baisse de 5 % depuis le début de l’année, sous l’effet des doutes sur la crédibilité financière de la France et des incertitudes liées à la présidentielle. Ce niveau n’est pas alarmant en soi, mais il reflète une nervosité accrue, avec le risque que des hedge funds parient sur une poursuite de la baisse. Une chute vers la parité pourrait-elle poser problème et nécessiter une intervention de la BCE si la crise de la dette française s’aggravait? L'analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l’AUREP. Ecorama du 14 octobre 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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1 commentaire

  • 14:03

    Hello & bien oui ! avec nos dettes ect ect !

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