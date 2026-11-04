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Alain Minc : "Quand vous sortez de France aujourd'hui, vous avez honte"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 04/11/2026 à 14:05

Dans son nouveau livre, Alain Minc analyse l’explosion des inégalités patrimoniales, la concentration croissante des richesses et les dérives d’un capitalisme qui profite davantage aux détenteurs de patrimoine qu’aux revenus du travail. Il plaide pour un développement du capitalisme populaire, un meilleur partage du capital au sein des entreprises et une réflexion sur la fiscalité des successions, tout en s’interrogeant sur les moyens de rééquilibrer le système économique. Alain Minc, auteur de Un capitalisme devenu fou, coécrit avec Guillaume Erner et publié chez Flammarion, était l’invité de l’émission Ecorama du 4 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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7 commentaires

  • 15:32

    Le français se croit le roi du monde et n’ a pas vu sur en achetant chinois il va bientôt rire jaune

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