information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 04/11/2026 à 14:05

Dans son nouveau livre, Alain Minc analyse l’explosion des inégalités patrimoniales, la concentration croissante des richesses et les dérives d’un capitalisme qui profite davantage aux détenteurs de patrimoine qu’aux revenus du travail. Il plaide pour un développement du capitalisme populaire, un meilleur partage du capital au sein des entreprises et une réflexion sur la fiscalité des successions, tout en s’interrogeant sur les moyens de rééquilibrer le système économique. Alain Minc, auteur de Un capitalisme devenu fou, coécrit avec Guillaume Erner et publié chez Flammarion, était l’invité de l’émission Ecorama du 4 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.