Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump n’a eu de cesse de vouloir remodeler la capitale américaine en y laissant son nom et son empreinte. Après le Kennedy Center, la salle de bal de la Maison Blanche et le Lincoln Memorial reflecting pool, le président américain a à cœur la construction d’une arche de 79 mètres de haut. Pour un projet de cette ampleur, il faut en principe l’aval du Congrès mais Donald Trump semble vouloir s’en affranchir. L’arche verra-t-elle le jour ?
Washington DC, une capitale toujours plus à l'image de Donald Trump ?
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