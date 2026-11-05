 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Washington DC, une capitale toujours plus à l'image de Donald Trump ?

information fournie par France 24 05/11/2026 à 10:09

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump n’a eu de cesse de vouloir remodeler la capitale américaine en y laissant son nom et son empreinte. Après le Kennedy Center, la salle de bal de la Maison Blanche et le Lincoln Memorial reflecting pool, le président américain a à cœur la construction d’une arche de 79 mètres de haut. Pour un projet de cette ampleur, il faut en principe l’aval du Congrès mais Donald Trump semble vouloir s’en affranchir. L’arche verra-t-elle le jour ?

Donald Trump

Vidéos les + vues

1

Procès Inass Touloub: sur l'A10, un témoin "pris de panique" devant un corps "tuméfié"

information fournie par AFP 03 nov.
2
2

Midterms: et maintenant, quelle politique environnementale aux États-Unis?

information fournie par France 24 04 nov.
3

"Martyre de l'A10" : les lésions multiples d'Inass Touloub examinées avant un malaise de la mère

information fournie par AFP 04 nov.
4
4

Vidéo Point marchés – Les 4 thématiques clés pour novembre

information fournie par Amundi 04 nov.
5

Top 5 IA du 04/11/2026

information fournie par Libertify 05:00
6

Défaite de Donald Trump aux midterms, de mauvaises augures pour les droites ?

information fournie par France 24 04 nov.
7

Nouveau plafond du Livret A à 30.000 euros : ce que ça change pour votre argent !

information fournie par Ecorama 04 nov.
5
8

Alain Minc : "Quand vous sortez de France aujourd'hui, vous avez honte"

information fournie par Ecorama 04 nov.
8
1

Flavio Bolsonaro débarque après avoir atterri près de Miami

information fournie par AFP Video 28 oct.
2

Israël: pas de majorité en vue, le président veut éviter de nouvelles élections

information fournie par AFP 28 oct.
12
3

BCE: vers une hausse des taux en décembre, pendant que Lagarde prépare sa sortie

information fournie par AFP 29 oct.
5
4

Israël : le camp de Netanyahu cible les partis arabes après leur score historique

information fournie par AFP 29 oct.
5
5

Manifestations du 31 octobre: 70.000 policiers et gendarmes mobilisés, "un dispositif exceptionnel" reconduit, selon Nuñez

information fournie par AFP 29 oct.
6

Attentat raciste dans les Yvelines : l'assaillant mis en examen à Paris et écroué

information fournie par AFP 29 oct.
1
7

Top 5 IA du 29/10/2026

information fournie par Libertify 30 oct.
8

Loïc Cantin (FNAIM) : "C'est très compliqué d'être propriétaire en France"

information fournie par Ecorama 29 oct.
3
1

Cash Confidences : faut-il repenser le modèle économique pour sauver la planète ?

information fournie par Boursorama 14 oct.
2

Présidentielle: LFI promet 106 milliards de recettes supplémentaires pour 2027 et se dit "raisonnable"

information fournie par AFP 14 oct.
25
3

Baisse des prix des carburants, recul des prix de l'immobilier, rebond du crédit immobilier

information fournie par BoursoBank Clients 10 oct.
2
4

Hausse des taux d’intérêt : voici les actions les plus en danger !

information fournie par Ecorama 13 oct.
5

Bourso Prudent, Équilibré et Dynamique : le point sur le troisième trimestre 2026

information fournie par Boursorama 14 oct.
6

Budget 2027: LFI prévoit 25 milliards d'euros pour réduire la dette (Mélenchon)

information fournie par AFP Video 14 oct.
5
7

Voici pourquoi le décrochage de l’économie française se confirme

information fournie par Ecorama 14 oct.
4
8

La France est-elle désormais la première menace pour l’euro ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank