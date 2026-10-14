Voici pourquoi le décrochage de l’économie française se confirme

Le FMI prévoit une croissance mondiale de 3,1 % cette année, preuve d’une résilience inattendue malgré la guerre au Moyen Orient, la flambée des prix de l’énergie et les tensions géopolitiques. L’essor de l’IA et les investissements massifs qu’elle génère soutiennent l’activité mondiale. La croissance devrait dépasser les 2% aux Etats Unis cette année et en 2027. L'Europe devrait faire moitié moins. Enfin la France reste toujours à la traîne, ce que confirme ce matin l'Institut français de l'économie. L'analyse de Xavier Timbeau, directeur principal de l'IFE, Ecorama du 14 octobre 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
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