Nouveau plafond du Livret A à 30.000 euros : ce que ça change pour votre argent !

information fournie par Ecorama • 04/11/2026 à 14:00

Le gouvernement prévoit de relever le plafond du Livret A afin d’orienter davantage d’épargne vers le financement de projets d’intérêt général portés par la Caisse des Dépôts et les collectivités locales. Cette mesure devrait renforcer les capacités de financement du logement social, de la rénovation des bâtiments publics, des réseaux d’eau, d’électricité et de l’adaptation au changement climatique. Si peu d’épargnants sont directement concernés par ce relèvement, ils concentrent néanmoins une part importante des encours du Livret A. L'analyse de Xavier Timbeau, directeur principal de l’OFCE, Ecorama du 4 novembre présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.