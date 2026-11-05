Voici pourquoi la Bourse pourrait encore progresser d’ici Noël !

information fournie par Ecorama • 05/11/2026 à 14:10

Le rebond de Wall Street après les élections américaines relance le scénario d’un rallye de fin d’année, soutenu par une saisonnalité historiquement favorable aux marchés. Les investisseurs s’interrogent toutefois sur la capacité des marchés à prolonger leur hausse sans l’appui des géants technologiques et sur le rôle que pourraient jouer les petites capitalisations ou les valeurs cycliques. Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si ce mouvement marque un simple soulagement ou le début d’une nouvelle phase de hausse. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement et associé de la banque Cité Gestion, Ecorama du novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.