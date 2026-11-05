"C'est celui qui jette la farine qui se ridiculise, et pas celui qui la prend sur la tête" : le candidat social-démocrate à la présidentielle Raphaël Glucksmann, qui s'était dit victime d'un harcèlement qui restreint ses déplacements, déclare que les invectives ne l'empêcheront pas de participer à la journée de mobilisation du 5 novembre, en marge d'un déplacement au salon Euronaval, à Villepinte (Seine-Saint-Denis).
Mobilisation du 5 novembre : le harcèlement "n'empêchera pas" Glucksmann "d'y aller"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro