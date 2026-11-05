Antoine Dupont en demi de mêlée et Romain Ntamack à l'ouverture formeront la charnière du XV de France contre les Fidji samedi, pour la première fois depuis mars 2025, a annoncé jeudi le sélectionneur Fabien Galthié.
Rugby/XV de France: Galthié annonce le retour de la charnière Dupont-Ntamack contre les Fidji
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