Xavier Durand (Coface) : "L'économie américaine continue de défier les pronostics"

La victoire démocrate aux élections américaines de mi-mandat a favorisé une détente des taux d’intérêt et un recul du prix du pétrole, deux évolutions bien accueillies par les marchés financiers. Xavier Durand analyse les conséquences d’un pouvoir américain davantage partagé, les risques pour le développement de l’intelligence artificielle, la résilience de l’économie mondiale face aux crises géopolitiques et les difficultés persistantes de l’économie française. Xavier Durand, directeur général de Coface, était l’invité de l’émission Ecorama du 5 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
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