information fournie par Boursorama • 05/11/2026 à 11:07

Alexis s'interroge sur la rentabilité réelle de son investissement locatif à Vanves et cherche à savoir s'il doit conserver son bien ou le revendre pour réinvestir ailleurs.

Bastien se retrouve avec une facture importante après avoir fait intervenir un plombier en urgence à la suite d'une fuite d'eau, faute de réponse de son propriétaire, et veut savoir qui doit réellement payer.

Tristan, propriétaire d'un bien en Corse depuis deux ans, fait face à d'importants appels de fonds après le vote de lourds travaux en copropriété. Des dépenses qui pèsent de plus en plus sur sa trésorerie et limitent sa capacité à rénover son logement.

Les conseils de nos experts Jérôme Barré, avocat fiscaliste, Olivier Princivalle, agent immobilier syndic et administrateur de biens, Nathalie Couzigou-Suhas, notaire et Romain Rossi-Landi, avocat en droit immobilier. Service Maximum du 5 novembre 2026 présenté par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com