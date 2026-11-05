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Service maximum / Investissement locatif, fuite d’eau, travaux de copropriété : ces Français appellent à l’aide !

information fournie par Boursorama 05/11/2026 à 11:07

Alexis s'interroge sur la rentabilité réelle de son investissement locatif à Vanves et cherche à savoir s'il doit conserver son bien ou le revendre pour réinvestir ailleurs.
Bastien se retrouve avec une facture importante après avoir fait intervenir un plombier en urgence à la suite d'une fuite d'eau, faute de réponse de son propriétaire, et veut savoir qui doit réellement payer.
Tristan, propriétaire d'un bien en Corse depuis deux ans, fait face à d'importants appels de fonds après le vote de lourds travaux en copropriété. Des dépenses qui pèsent de plus en plus sur sa trésorerie et limitent sa capacité à rénover son logement.
Les conseils de nos experts Jérôme Barré, avocat fiscaliste, Olivier Princivalle, agent immobilier syndic et administrateur de biens, Nathalie Couzigou-Suhas, notaire et Romain Rossi-Landi, avocat en droit immobilier. Service Maximum du 5 novembre 2026 présenté par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com

À lire aussi | Immobilier : vendeurs et professionnels doivent-ils révéler qu’un drame a eu lieu dans le logement ?

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Service maximum
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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