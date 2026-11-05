Le RC Lens a subi la plus lourde défaite de l'histoire du football français en Coupe d'Europe, en s'inclinant à domicile face à Côme (9-1) en Ligue des champions. Déjà battus par Bruges (0-3) et le Sporting (0-2), les Sang et Or enchaînent un troisième revers européen consécutif.
Ligue des champions : Lens subit une défaite historique face à Côme
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