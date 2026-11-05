Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi qu'une éventuelle procédure de destitution à son encontre "détruirait" le Parti démocrate, au lendemain de la victoire de l'opposition aux élections de mi-mandat.
Trump assure qu'une procédure de destitution "détruirait" le Parti démocrate
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