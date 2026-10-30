Voici pourquoi l'ère de l'IA à tout prix est terminée !

Alors que les investissements dans l’intelligence artificielle atteignent des montants records, les entreprises découvrent que les coûts réels dépassent largement le simple prix des licences ou abonnements. Déploiement, maintenance, consommation informatique, dépendance aux fournisseurs et retour sur investissement deviennent des enjeux majeurs pour les organisations, notamment les PME. Dans ce contexte, l’enjeu n’est plus seulement d’adopter l’IA, mais de sélectionner les projets réellement créateurs de valeur. L'analyse de Jean-Christophe Liaubet, associé innovation leader chez EY, Tic Tech du 30 octobre 2026, présenté par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com
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