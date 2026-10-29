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Restauration de la nature : l'ONU appelle le monde à accélérer les efforts

information fournie par France 24 29/10/2026 à 17:55

Une restauration sans précédent des écosystèmes est à l’œuvre à travers le monde. Mais elle ne va pas assez vite. C’est ce que montre un rapport de l’ONU publié alors que la COP17 sur la biodiversité, à Erevan, en Arménie, touche à sa fin.

Environnement

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