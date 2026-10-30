Vincent Bryant : "La France est l'un des pays les plus en avance en matière d'environnement"

Spécialiste de la performance énergétique des bâtiments, Deepki s’appuie sur l’intelligence artificielle pour aider les entreprises à réduire leur consommation d’énergie, leurs émissions de CO₂ et optimiser leurs investissements immobiliers. Grâce à ses technologies, l’entreprise analyse à distance des centaines de milliers de bâtiments dans le monde et accélère son développement international à travers acquisitions et innovations dans les agents IA. Vincent Bryant, cofondateur et président de Deepki, était l’invité de l’émission Tic Tech du 30 octobre 2026, présenté par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com sur Boursorama.
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